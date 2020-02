Portés par les vents, des morceaux de bois se transforment en flèches et PERCENT un pare-brise à Viesville (photos)

Les rafales de vents, annoncées par l'institut royal météorologique, ont fait des dégâts en Belgique. Selon la plupart des témoins, les vents ont semblé puissants mais brefs.

Une zone de pluie et d'averses parfois intenses a traversé le pays samedi après-midi avec des rafales de 80 ou 90 km/h, voire de l'ordre de 100 km/h ou plus au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Ces intempéries ont fait de nombreux dégâts ça et là. David, qui habite Viesville dans le Hainaut, a pu en être témoin. Il a photographié la rue des grands sarts, dont une partie a été défigurée. "Le temps s'est assombri en un coup, explique-t-il par téléphone après nous avoir écrit via le bouton orange Alertez-nous. Je dirais que ça a duré à peine 5 à 10 secondes, mais tout s'est mis à voler dans le ciel, des branches, toitures, cheminées, etc."

L'une de ses photos est particulièrement impressionnante: elle montre des morceaux de bois qui, emportés par les vents, se sont transformés en flèches et ont percé le pare-brise d'une voiture. Ces morceaux de bois sont probablement issus d'une charpente qu'une photo montre au sol au même endroit. Une charpente qu'Isabelle, un autre habitante, a également photographiée.

L'Institut royal météorologique (IRM) a déclenché samedi l'alerte orange aux rafales de vent pour les provinces de Liège, Namur et Luxembourg, de vigueur de 14h00 à 20h00. L'alerte jaune prévaut pour le reste du pays, de 12h00 à 22h00. La nuit, le vent faiblira quelque peu mais restera soutenu, avec des rafales de 60 km/h, voire atteignant les 80 km/h au littoral.