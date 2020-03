Poubelles non ramassées du côté de Mons et du Centre: inquiets par le coronavirus, des salariés ont arrêté le travail chez Hygea

Un arrêt de travail de certains travailleurs de l'intercommunale HYGEA, inquiets par le développement de la pandémie Covid-19, a provoqué lundi des perturbations dans la collecte des déchets en porte-à-porte dans la région montoise et dans le Centre, a indiqué l'intercommunale.

Le développement de la pandémie Covid-19 a engendré de l'inquiétude dans les rangs des travailleurs d'Hygea, malgré les mesures préventives prises par l'intercommunale. Certains collaborateurs du département collecte en porte-à-porte ont, dans ce contexte, décidé d'arrêter spontanément le travail lundi matin, ce qui a perturbé les collectes, notamment à Ecaussinnes, Erquelinnes, Estinnes, Manage, Merbes-Le-Château, ainsi que dans certaines zones de Mons. L'intercommunale, qui s'emploie à rétablir la situation avec l'effectif disponible, a indiqué dans un communiqué qu'elle "informera au plus vite les citoyens de l'évolution de la situation et de l'éventuelle organisation de collectes de rattrapage". La priorité des prochaines collectes sera mise sur les ordures ménagères. Selon la porte-parole de l'intercommunale, le mouvement ne devrait a priori pas se poursuivre mardi. Plus d'infos sur la page Facebook et sur le site d'Hygea (www.hygea.be).