Pour ce soir, les autorités préviennent les casseurs à Feluy: "A présent, c'est terminé"

"Le mouvement des gilets jaune a muté et on ne peut plus le tolérer", a déclaré le gouverneur du Hainaut, suite aux débordements d'hier soir à Feluy. Des mesures de sécurité plus larges seront prises dès 18 heures avec, notamment, la mobilisation de 300 policiers.

Des mesures de sécurité plus larges seront prises jeudi dès 18 heures avec, notamment, la mobilisation de 300 policiers dans le périmètre de Feluy. Pour le gouverneur du Hainaut, Tommy Leclercq, le mouvement des gilets jaunes a muté et tout sera désormais mis en oeuvre pour mettre fin aux actes de violence des casseurs. "C'est terminé. On ne peut plus tolérer ces actes de violences", a indiqué Tommy Leclercq, gouverneur du Hainaut, jeudi après-midi à l'agence Belga.

"Une mutation du mouvement social"

Les événements des dernières nuits dans la zone routière et autoroutière autour de Feluy ont déclenché une série de mesures prises par les autorités visant à empêcher les actes de violence gratuite. "L'action des gilets jaunes, personnes issues en général de la classe moyenne, est d'apporter un message à la société, pacifiquement", a indiqué le gouverneur du Hainaut. "Mais ces gilets jaunes ont été infiltrés par des individus qui ont beaucoup de forme mais aucun fond. Les gilets jaunes ont quitté la zone de Feluy hier vers minuit. Cinq ou six sont certes restés sur place, à Feluy. A leur place, nous avons été confrontés à quelque 400 personnes en noir, sans slogan, avec des comportements délictueux. Il y a donc une mutation du mouvement social hérité des Français, avec des gens, qui, au départ, ont des choses à dire sur le fond. A présent, c'est terminé."

"Nous devons aussi protéger la raffinerie de Feluy qui est un site Seveso"

Mercredi soir, la réserve fédérale a été utilisée à Feluy, en concertation avec le centre de crise et le ministre de l'Intérieur. Le dispositif de sécurité sera élargi jeudi soir. "Des 120 policiers des zones locales qui avaient été mobilisés pour privilégier le dialogue, nous passerons dès jeudi à 18 heures à 300 policiers", a poursuivi Tommy Leclercq. "Un périmètre de sécurité est établi autour de Feluy et les personnes qui s'en approcheront seront réellement interpellées. Si elles ont des motifs réels d'y pénétrer, elles pourront passer, sinon, elles seront invitées à faire demi-tour. Nous devons aussi protéger la raffinerie de Feluy qui est un site Seveso, surtout quand on sait qu'un camion-citerne a été incendié par les casseurs lundi soir."

Une porte-parole de Total indiquait par ailleurs que le site de Feluy était à nouveau fermé jeudi après-midi. Les forces de l'ordre souhaitent sécuriser un maximum l'implantation.