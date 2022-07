Pour lutter contre les fortes chaleurs, la ville de Fleurus distribue des ventilateurs à ses habitants

La commune de Fleurus vient en aide à ses habitants pour lutter contre les fortes chaleurs. Pendant le marché de ce lundi matin, un stand de la commune proposait des ventilateurs portables gratuitement.

Cette distribution au cœur même de la population est aussi l’occasion de lui rappeler les gestes indispensables en temps de grosses chaleurs : bien s’hydrater, mettre de la crème solaire, mettre un chapeau, fermer les fenêtres et les rideaux pour ne pas que les fenêtres rentrent. Un rappel "toujours utile", reconnaît une témoin.

"C'est un cadeau, c'est offert par la ville. C'est pour le bien-être des citoyens, pour leur montrer qu'on est attentif à eux", explique Mélanie Buffet, une employée de la commune.

Pour affronter les fortes chaleurs, chacun a sa technique… parfois particulière. "On rentre et on ne bouge plus, on reste cloisonné deux jours à la maison", confie un couple.

La ville continuera ses distributions dans les jours qui viennent, notamment dans les maisons de repos.