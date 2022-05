Les billets pour le Doudou sont en vente depuis ce matin, Françoise a passé la nuit devant l'hôtel de ville: "On est Montois ou on l'est pas"

Dans un mois, Saint George fera face au Dragon sur la Grand Place de Mons. Et il n’est pas question pour les Montois de rater ça… Surtout après 2 ans passés sans Doudou. Les billets sont en vente ce jeudi matin à l’hôtel de ville de Mons et on peut dire que les habitants se sont précipités en masse pour obtenir le leur.

Les billets pour assister en tribune au combat dit "Lumeçon" sont en vente ce jeudi matin à l'hôtel de ville de Mons. La vente débutera à 8h et pourtant les Montois sont déjà sur place depuis plusieurs heures. Françoise est, par exemple, arrivée à 17h30 hier. Elle a passé la nuit devant l’hôtel de ville, sur sa chaise bien emmitouflée. Quand nous l’avons interviewée, elle se trouvait sous le porche, juste à l’entrée de l’hôtel de ville. "On est Montois ou on ne l’est pas, dit-elle, plus motivée que jamais pour obtenir ses places. La nuit était super avec toutes les connaissances de chaque année, puisque ça fait plusieurs années que je fais ce système-là pour pouvoir avoir mes places sur les estrades le dimanche du Doudou."



Mais c’est la première fois, cette année, que François arrivait aussi tôt. "Après deux ans sans doudou, vu le covid… Je me suis dit qu’on allait aller en famille très tôt pour être sûrs d’avoir les places", confie-t-elle.

En tout, ce sont 266 places qui sont mises en vente. Mais seules 133 personnes pourront en profiter, puisque c’est deux places maximum par personne. Et pourtant, les Montois étaient bien plus que 133 ce jeudi matin devant l’hôtel de ville… Il faut dire que ce sont les places les mieux indiquées pour observer le combat, et aussi les plus chères !

Les festivités de la Ducasse s’étaleront du 8 au 19 juin.



