Pour "plus de clarté pour les voyageurs", la gare de "Charleroi-Sud" devient "Charleroi-Central"

La gare de Charleroi-Sud va être renommée Charleroi-Central le 11 décembre prochain, annonce la SNCB vendredi.

"Suite à une demande de la Ville de Charleroi et après analyse, la SNCB va procéder à cette adaptation. Un changement logique, qui améliore la clarté pour les voyageurs qui accèdent facilement au coeur de ville via cette gare", explique la SNCB.

Le même jour, l'entreprise apportera quelques modifications à ses horaires, lesquelles s'inscrivent dans le cadre de l'adaptation annuelle des horaires pour les pays européens, opérée partout à la même date.

Parmi les changements à venir, certains concernant les trains transfrontaliers. En semaine, des trains supplémentaires circuleront ainsi entre Arlon et Luxembourg tout au long de la journée, en complément de ceux qui circulent déjà actuellement aux heures de pointe, dans les deux sens. "

Cette meilleure fréquence est notamment possible grâce à l'évolution des travaux sur la ligne 162 Namur - Libramont - Arlon - Luxembourg", précise la SNCB.

Un autre rythme

Cette dernière, en collaboration avec la SNCF, poursuivra par ailleurs la cadence de l'offre de trains vers Maubeuge en semaine et le week-end. Plusieurs trains existants reliant Charleroi-Sud et Erquelinnes sont prolongés jusque Maubeuge, renforçant ainsi la correspondance vers Paris-Nord.

La liaison directe actuelle Namur-Maubeuge sera par contre supprimée et les voyageurs seront donc invités à voyager via Charleroi. Autre modification, les trains Mons-Aulnoye seront limités à Quévy et n'assureront plus la liaison vers la France.

D'autres adaptations horaires sont également prévues sur le reste du réseau. Les voyageurs sont invités à prendre connaissance de ces changements via le planificateur de voyages sur le site web ou l'application SNCB.