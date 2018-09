Pourquoi la Sambre est-elle toute verte à Charleroi? RTL INFO a fait analyser un échantillon (vidéo)

Conséquence de la chaleur: à Charleroi, la Sambre est toute verte par endroits. De quoi s'agit-il exactement? RTL INFO a posé la question à un spécialiste.

L’eau de la Sambre prend par endroits une couleur verdâtre: on y voit de grosses taches, constituées de minuscules plantes vertes. Elles s’amassent sur plusieurs cours d’eau. Notre journaliste en a prélevé un échantillon, pour le soumettre à un spécialiste.





Pierre Delaplace, docteur en sciences agronomiques à l’Université de Liège, explique qu’il s’agit d’une lentille d’eau, dont le nom scientifique est Lemna minor: "Il s’agit d’une petite plante verte, qui est originaire d’Europe, d’Asie, d’Afrique du Nord et d’Amérique, qui a la particularité de se développer sur les plans d’eau".

Ces plantes vertes se sont développées cet été à cause de la chaleur et d’un milieu riche en nutriments, à cause notamment de l’activité humaine et de la présence de matières organiques. Cette plante n’est pas dangereuse en tant que telle, mais son développement dans certains milieux peut entraîner des complications.

"Elle va filtrer la lumière et limiter l’accès à la lumière pour les plantes qui sont réellement aquatiques, qui poussent dans l’eau. Elle va également limiter l’échange gazeux à la surface des plans d’eau où elle pousse, ce qui va entraîner notamment pour les poissons, qui vont se trouver face à une concentration en oxygène trop faible et elle peut également être considérée comme une pollution visuelle".

Dans certaines régions du monde comme en Floride, ces lentilles d’eau sont appréciées par l’homme. Elles sont utilisées comme engrais vert pour cultiver les champs.