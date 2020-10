Près de 23 000 panneaux photovoltaïques installés à Saint-Denis: les habitants du village disent "NON" à ce projet faramineux

Le village de Saint-Denis (Mons) s'oppose à l'installation du deuxième plus grand parc de panneaux photovoltaïques de Wallonie sur son territoire. Les habitants approuvent le principe mais réclament un autre lieu pour ce projet faramineux.

Le village de Saint-Denis contre l'installation du 2ème plus grand parc de panneaux photovoltaïques de Wallonie sur son territoire: "Ce ne doit pas se faire au prix de l'écologie, de la biodiversité et du confort des habitants"

Les habitants du village de Saint-Denis, qui fait partie de la ville de Mons, sont remontés. Ils ont appris que la deuxième plus grande ferme de panneaux photovoltaïques de Wallonie allait sans doute voir le jour sur un vaste terrain situé entre leurs maisons. Il y aurait près de 23.000 panneaux.

Si l'idée est bonne, l'emplacement ne l'est pas. "Cela doit faire partie des aménagements futurs pour atteindre un meilleur futur, pour nos enfants. Mais cela ne doit pas se faire au prix de l'écologie, du développement durable, de la biodiversité, du confort de vie et de santé des habitants", estime Aurore Vandenbergh qui habite à Saint-Denis depuis 1 an.

Une pétition s'est clôturée hier. L'enquête publique s'achève aujourd'hui. Plusieurs familles ont mandaté un avocat pour faire valoir leurs droits. L'entreprise Perpetum Energy qui gère le projet, elle, est injoignable.