Près de 6.000 foyers privés d'électricité à Jemappes, Quaregnon et Cuesmes: "Qu'est-ce qui se passe?"

De nombreux lecteurs nous ont signalé une importante panne de courant dans les communes de Jemappes, Quaregnon et Cuesmes, dimanche soir via notre bouton orange "Alertez-nous". "Je suis une habitante de Jemappes. On a des coupures de courant dans le quartier de la Grand-Place", écrit Sara. "Grosse coupure de courant à Quaregnon, Jemappes et environs. Qu'est-ce qui se passe ?", demande Anthony.

Jean-Michel Brebant, porte-parole d'Ores, nous a confirmé en cours de soirée qu'il y avait eu "un court-circuit sur un câble souterrain de moyenne tension".

Près de 6.000 foyers sont touchés dans la région. Les équipes d'intervention sont sur place et l'électricité devrait revenir progressivement chez tous les clients impactés. "Vers 22h00, 22h30, tout le monde devrait à nouveau avoir de l'électricité", a indiqué Jean-Michel Brebant.