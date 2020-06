Quaregnon: le cordonnier du village tire sur des jeunes et en blesse un

Violente altercation hier soir dans le centre de Quaregnon près de Saint-Ghislain. Vous êtes nombreux à nous avoir contacté via notre bouton orange Alertez- nous pour nous signaler des coups de feu. Le cordonnier du village aurait tiré sur des jeunes.

Il est environ 20h dimanche soir, lorsque plusieurs coups de feu retentissent à hauteur de la rue du Village, non loin de la Grand'Place. C'est un commerçant de l'entité qui a ouvert le feu, sur des jeunes. Des jeunes chauffards qui roulaient à toute allure autour d'un petit rond-point et qui ont heurté une poussette. "J'ai été prévenu aux alentours de 20 heures 30 d'un banal accident de circulation qui se termine plutôt mal, rapporte le bourgmestre de Quaregnon Jean-Pierre Lepine. Une voiture en touche une autre lors d'une manœuvre, dû à la vitesse. Le cordonnier passe sur le passage clouté et les jeunes freinent juste avant de le renverser".

Jeté au sol et roué de coups, l'homme est parvenu à s'enfuir et à se réfugier chez lui, avant de ressortir avec une arme. "S'en suivent quelques échauffourées, des échanges verbaux et des coups de poings. Le malheureux se retrouve par terre suite à un coup de poing qui lui est asséné. Sa cordonnerie se trouve à proximité, son sang ne fait qu'un tour, il va chercher une arme", poursuit le bourgmestre.

"Il revient et tire dans la jambe de l'un de ses agresseurs. Les jours du jeune homme ne sont pas en danger mais il a un beau trou dans son tibia". Plusieurs témoins ont entendu des coups de feu. Touché à la jambe, l'un des jeunes chauffards a dû être emmené au centre Epicura à Hornu. Beaucoup d'habitants du village se demandent ce qui a pu pousser le commerçant à tirer sur les auteurs. Ce dernier devait être entendu par la police hier soir.