Quatre blessés dans un accident à Montigny-le-Tilleul: l'une des victimes prend la fuite à pied

Il est 23h30 ce jeudi soir se produit un accident sur le R3 à Montigny-le-Tilleul. Deux voitures entrent en collision et fait quatre blessés. Une Skoda, avec à son bord trois personnes, percute une petite voiture qui roule à faible allure sur la bande de droite. Arrivés sur places, les secours remarquent que le conducteur du véhicule percuté a pris la fuite. Les trois passagers de la Skoda sont pris en charge par les services de secours. Rapidement, des recherches sont mis en place et l'individu est retrouvé à peine 30 mètres plus loin, inconscient.

Les pompiers ont dû couper des branches et des buissons sur le chemin entre le R3 et l'homme pour pouvoir l'extraire de cette situation. Des devoirs d'enquête sont en cours pour en savoir plus sur les circonstances exactes de l'accident.