Quatre blessés dans un accident de la route mardi soir, boulevard industriel à Mouscron

Une collision entre deux voiture s'est déroulée mardi peu avant minuit, à Mouscron. Quatre personnes ont été blessées à des degrés divers et hospitalisées, indiquent mercredi matin les pompiers de Mouscron.



Les services de secours de Mouscron ont été alertés mardi soir, vers 23h50, qu'un accident de la circulation s'était produit au boulevard Industriel à Mouscron. Venant de Courtrai, de Menin et de Mouscron, trois ambulances ont été dépêchées sur les lieux. Un SMUR a également été envoyé sur place ainsi que le véhicule de désincarcération des pompiers de Mouscron. Blessées à des degrés divers, quatre personnes ont été extraites des tôles des deux voitures et dispatchées dans les services d'urgence des hôpitaux de la région de Mouscron.