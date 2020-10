Quatre communes du Hainaut s'unissent pour mieux entretenir le réseau du Ravel

Quatre communes du Borinage et des Hauts pays ( Boussu, Colfontaine, Dour et Frameries) ont décidé de s’unir pour améliorer l’entretien du Ravel entre Frameries et Dour, soit sur près de 16 km. Ce projet pilote est porté par le parc naturel des Hauts-Pays et financé en partie par la Province de Hainaut.

Quatre personnes en insertion professionnelle, qui émergent des CPAS de chacune de ces communes, entretiennent dorénavant ce Ravel. Elles sont formées durant un an, ce qui permet de faciliter leur remise à l'emploi. Ce projet sur deux ans permet de soulager les communes qui devaient habituellement prévoir des ouvriers communaux pour l’entretien du réseau Ravel.

Des formations spécifiques seront également dispensées auprès des ouvriers communaux qui assurent l’entretien initial du réseau.

Les promeneurs sont d'ailleurs invités à signaler à la maison du parc naturel des hauts pays, tout problème sur le Ravel comme un arbre tombé ou des dépôts clandestins.

Par ailleurs, la maison du tourisme de Mons, prépare une carte thématique qui proposera divers points d’intérêt autour du Ravel. On y retrouvera par exemple des producteurs locaux, des logements ou des activités qui promettront aux promeneurs de passer un bon moment de détente.