Six maisons en feu à Chapelle-lez-Herlaimont: plusieurs personnes ont été évacuées

Un incendie s’est déclaré ce matin à Chapelle-lez-Herlaimont, en province de Hainaut, a-t-on appris via le bouton orange Alertez-nous.

La caserne de la commune wallonne confirme l’information et précise que six maisons ont été touchées par l’incendie, rue des Marguerites. Le feu a éclaté un peu avant 11h. D’après la caserne, les occupants des habitations ont apparemment été sortis des lieux et il n’y aurait pas de blessé parmi ceux-ci. Un pompier aurait été légèrement brûlé aux mains.

La caserne de Binche a été appelée en renfort. Et l'intervention des hommes du feu a duré près de cinq heures. Une équipe de surveillance reste sur place pour s'assurer qu'il n'y ait pas un nouveau départ d'incendie.

Les habitations concernées auraient été complètement détruites par les flammes.



© Alertez-nous