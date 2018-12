Quatre malfrats armés braquent un magasin Dreambaby à Ath

Un magasin "Dreambaby" de la région d'Ath a été la cible, vendredi soir, d'une agression armée. Les auteurs se sont emparés du contenu de plusieurs caisses, a-t-on appris lundi auprès du parquet de Tournai.

Les faits se sont déroulés vendredi soir dans le magasin "Dreambaby" implanté le long de la chaussée de Bruxelles à Meslin-Levêque, dans l'entité d'Ath. Peu avant 19h, quatre individus ont fait irruption dans cette grande surface spécialisée dans les articles de puériculture.



L'un des malfrats est resté à l'entrée du magasin afin de bloquer la porte et de faciliter la fuite de ses complices. Les trois autres se sont dirigés vers les caisses et ont menacé une des caissières ainsi qu'une cliente. Deux des auteurs sont passés derrière les caisses et ont contraint l'employée d'ouvrir les diverses caisses. Après s'être emparés de l'argent, les individus ont quitté le magasin. Les malfrats sont montés dans une voiture qui a pris la fuite en direction de Bruxelles.



Le personnel du magasin a été choqué mais n'a pas subi de violences physiques. Une enquête a été ouverte par la police d'Ath. Le parquet de Tournai-Mons a été avisé des faits.