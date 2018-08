Quatre véhicules incendiés à Tournai: une enquête est ouverte

Quatre véhicules - trois voitures et une camionnette - ont pris feu dans la nuit de jeudi à vendredi à proximité de la piscine de l'Orient à Tournai. On ignore l'origine de cet incendie. Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés vendredi, vers 01h15 du matin, que plusieurs véhicules étaient en feu à la rue de l'Orient à Tournai. Ces véhicules étaient stationnés à proximité de la piscine de l'Orient et de l'Eco-Parc. Une autopompe, un camion-citerne et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur place. Malgré la rapidité de l'intervention, trois voitures et une camionnette ont subi de très importants dégâts. L'incendie est suspect. On ignore cependant pour l'instant l'origine du sinistre. Les pompiers sont restés sur les lieux jusqu'à 02h20 du matin. Une enquête a été ouverte par la police de la zone du Tournaisis.