Que fait l'hélicoptère de la police fédérale à Charleroi?

"Que se passe-t-il à Montignies-Sur-Sambre ?", nous interpelle Mary via notre bouton orange. "Un hélicoptère de la police survole la région depuis un petit temps."

L'hélicoptère de la police fédérale est de sortie, du côté de Charleroi. Il s'agit cette fois-ci d'un survol en renfort dans le but de sécuriser les alentours. L'hélicoptère offre une vue aérienne non négligeable.

Cette mesure de sécurité intervient dans le cadre du procès de 15 Hell's Angels, une bande de motards. Le procès a débuté à 14h au Palais de Justice de Charleroi. Les 15 membres du groupe sont poursuivis pour tentatives d'extorsion, faux et usages de faux, trafic de drogue et d'armes et prostitution.

Afin d'éviter tout débordement, un dispositif de sécurité a été mis en place aux abords du Palais de justice.