Que se passe-t-il à l'aéroport de Charleroi? "Il est plongé dans le noir, aucun avion ne décolle ou atterrit"

Plusieurs personnes ont constaté un incident survenu ce lundi matin à l'aéroport de Charleroi-Bruxelles-Sud. "L'aéroport est plongé depuis 20 minutes dans le noir. On ne sait pas quand reviendra l'électricité. Aucun avion ne décolle ou atterrit", nous affirme un lecteur.

Contacté par nos soins, Vincent Grassa, porte-parole de l'aéroport, nous confirme qu'un problème électrique est survenu. A 12h, la situation était sous contrôle. "Il y a eu un incident au niveau de la salle haute tension avec comme conséquence une surchauffe des systèmes et donc par conséquent un arrêt des systèmes électriques. L’impact est que cela a eu des effets sur le réseau informatique provoquant un arrêt temporaire des activités", a indiqué le porte-parole.





Des retards sont à prévoir



Concrètement, cette surchauffe a provoqué un arrêt des bandes à bagage et des difficultés au niveau du traitement des passagers notamment lors de l’enregistrement. "Nous essayons de limiter au maximum les impacts et assister les passagers au maximum", a expliqué Vincent Grassa.

Impossible à l'heure actuelle de savoir les conséquences sur le trafic aérien mais le porte-parole affirme que des retards seront à prévoir. C'est la première fois que l'aéroport est confronté à une telle panne. "L’aéroport peut avoir de temps en temps des surchauffes électriques mais ce n’est pas quelque chose de récurrent", précise le porte-parole.