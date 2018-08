Mystérieuse disparition à Heppignies, près de Fleurus: un ouvrier se volatilise en plein travail

Plusieurs personnes nous ont signalé la présence d'un hélicoptère au-dessus de Wangenies, dans la commune de Fleurus. "De nombreux policiers sont sur place et il y a une ambulance", nous assure Luc.

Une intervention policière est effectivement en cours. La zone de police du Hainaut a reçu l'appui d'un hélicoptère de la police fédérale "dans le cadre d'une disparition", selon des informations communiquées par une porte-parole de la police fédérale.

Les forces de l'ordre se sont déployées mercredi à Heppignies pour retrouver un ouvrier disparu. Alors qu'il travaillait à proximité, il s'est absenté dans la matinée pour assouvir un besoin pressant et n'est plus réapparu.





"Il a des problèmes de santé"



La police locale de la zone Brunau (Fleurus - Pont-à-Celles - Les Bons Villers) a déployé plusieurs équipes, mercredi matin, à proximité de la rue Halloint à Heppignies. Un ouvrier qui travaillait sur un chantier a en effet disparu depuis plusieurs heures. Il s'était absenté pour assouvir un besoin pressant en s'aventurant dans la végétation. Ne le voyant pas réapparaître, ses collègues ont appelé les secours.

"On recherche depuis 7 h du matin Pierre Carrier, qui a une petite soixantaine d'années, qui mesure 1m75, qui est de forte corpulence avec 100 kg. Il est habillé en tenue d'ouvrier, avec probablement un gilet fluo, une casquette. Il a disparu route de Gosselies à Fleurus, et n'a plus donné de signe de vie depuis. Il a des problèmes de santé et ne sentait pas bien ce matin", explique David Rimaux, commissaire à la cellule des personnes disparues à la police fédérale.