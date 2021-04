Quiévrain: deux escrocs arrêtés, ils se faisaient passer pour des agents relevant des compteurs électriques

Plusieurs vols avec violences et vols qualifiés avaient été perpétrés dans des habitations survenus sur les communes de Thulin et Quiévrain. Les auteurs choisissaient des habitations principalement occupées par des personnes vulnérables ou en état de faiblesse et se faisaient passer pour des agents relevant des compteurs électriques, rapporte la zone de police des Hauts-Pays. Suite à leur interpellation et arrestation en flagrant délit, deux individus français ont été présentés devant un magistrat instructeur et placés sous mandat d’arrêt. Les préjudices des vols ont pu être récupérés et restitués à leurs propriétaires, précise la police locale.