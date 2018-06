Rail: une inondation entraîne l'interruption du trafic entre Ottignies et Fleurus

"À Court-Saint-Etienne, tout les passages à niveaux sont bloqués, de la gare d'Ottignies à Villers-la-Ville voire peut-être Fleurus , on ne sait pas la cause de se blocage depuis 10h30 plus ou moins", nous a averti Didier via le bouton orange Alertez-nous à midi. Selon le compte Twitter de la SNCB, la raison de cette perturbation du trafic sur la ligne L140 est une inondation. Celle-ci serait survenue à Céroux-Mousty. "Circulation interrompue entre Ottignies et Fleurus", a confirmé la compagnie ferroviaire.