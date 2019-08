Région de Charleroi: ne buvez pas l'eau du robinet ce soir, présence possible de chlore

Risque de présence excessive de chlore dans l'eau de distribution. Ne buvez pas l'eau du robinet ce soir si vous habitez dans la région de Charleroi et qu'elle sent "la Javel". Suite à un incident technique, trop de chlore a été déversé dans le réseau de distribution d'eau. Évitez aussi les douches et les bains. Onze communes sont concernées: Silenrieux, Pry, Marbaix-la-Tour, Ham-sur-Heure, Cour-sur-Heure, Jamioulx, Marcinelle, Couillet, Montignies-sur-Sambre, Montigny-le-Tilleul et Charleroi.

La SWDE a déjà commencé à purger le réseau mais il faudra plusieurs heures pour évacuer tout le chlore en excès.

Le chlore est utilisé pour empêcher les contaminations bactériennes de l'eau du robinet. Une sur-chloration peut provoquer des irritations en cas d'inhalation ou en cas d'ingestion. Le chlore peut provoquer des irritations respiratoires.