Un homme a été blessé par balle sur un parking à Thulin: la police dépêchée sur place

Une personne nous a signalé, via notre bouton orange Alertez-nous, qu'un règlement de compte avait eu lieu ce mercredi à Thulin, dans la province du Hainaut. "Un homme a reçu une balle sur le parking de la salle omnisports", nous écrit-on.

Sur sa page Facebook, le bourgmestre de la commune d'Hensies, Eric Thiebaut, a confirmé cette information. "Un homme a reçu une balle sur le parking de notre salle de sports. Il s'agirait d'un règlement de compte. Les jours de la victime qui n'habite pas notre commune ne sont pas en danger. La police mène l'enquête et je sais que notre service de recherche est particulièrement efficace. Les faits relèvent du pénal et je ne peux donc pas donner plus de détails sur Facebook", indique-t-il.

Une équipe de police a été dépêchée sur place.