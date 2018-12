Rencontre entre les gilets jaunes et Paul Magnette: "Le pouvoir d'achat est devenu un vrai problème depuis ce gouvernement MR-NVA est en place"

Une dizaine de gilets jaunes ont pu rencontrer Paul Magnette ce matin à Charleroi. Ils ont brièvement discuté et le bourgmestre se dit prêt à prendre des mesures pour aider les gens.

Une rencontre ce matin entre un groupe de gilets jaunes et le bourgmestre de Charleroi, Paul Magnette. Les manifestants ont fait part de leurs préoccupations et de leurs revendications.

Une gilet jaune a expliqué ce qui viendrait ensuite à Aurélie Henneton et Gaetan Zanchetta. "On n’était pas beaucoup, une dizaine. On a quand même vu monsieur Magnette donc c’est déjà un bon point. Je vais reprendre rendez-vous avec lui pour ce qu’il pense des personnes qui sont venues aujourd’hui. On verra pour la suite, mais nous n’abandonnons pas les gilets jaunes. On continue jusqu’au finish quand on aura satisfaction."





"C'est normal que je les écoute"

Paul Magnette s’est aussi exprimé: "Le pouvoir d’achat est devenu un vrai problème en Belgique depuis que ce gouvernement MR-NVA est en place. C’est normal que je les écoute et c’est normal de voir avec eux ce qu’on peut faire nous ici à l’échelle communale. On n’a pas toutes les solutions. Ce n’est pas nous qui fixons les taxes sur les carburants, ce n’est pas nous non plus qui fixons les salaires, mais on peut quand même prendre des mesures pour aider les gens. Quand on a rendu les garderies gratuites par exemple ici à Charleroi, ça a été une économie de plusieurs centaines d’euros pour beaucoup de ménages."