Ressaix: piquet de grève devant le siège historique des boulangeries Thirion

La maison Thirion, née il y a un siècle à Ressaix près de Binche, fait partie du paysage dans le Centre. Mais la désormais ex-entreprise familiale, reprise il y a deux ans par deux investisseurs du Brabant wallon, connaît actuellement des difficultés. Celles-ci ont tendu le climat social, ce qui a fini par aboutir à un mouvement de grève ce mercredi matin. Des hommes bloquent le site de production principal à Ressaix, empêchant les livraisons de pains et pâtisseries aux clients. La société Thirion compte 18 points de vente en Wallonie.

La direction a publié un communiqué, dans lequel elle déplore l'action syndicale, sans nier les problèmes. "Dans un contexte où les actionnaires sont activement à la recherche de capitaux frais afin de boucler le financement d’un plan de relance, nous comprenons parfaitement les inquiétudes des uns et des autres, notamment par rapport à la surcharge de travail occasionnée par l’absentéisme mais aussi par rapport à l’avenir de l’entreprise. En parlant de l’avenir, la pérennité de la maison Thirion passe justement par des clients livrés quotidiennement en plaisirs gourmands et non pas par une interruption du travail. Pour cela, un retour de la paix sociale est indispensable", a notamment déclaré la direction.