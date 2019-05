Ridiculisé par ses collègues à la police de Charleroi: menotté, ses vêtements découpés avec des ciseaux, il finit en boxer

Michel (prénom d'emprunt) est, selon nos confrères de SudPresse, un policier qui aime les blagues. Mais guère à ses dépens, ajoute le journal. Vincent (prénom d'emprunt), son jeune collègue, aime aussi les blagues. La rencontre de ces deux farceurs a dérapé au sein de la police de Charleroi.



Alors qu'il était trop tard pour lui coller un poisson dans le dos vu qu'on était déjà le 20 avril, Vincent a posé dans le dos de Michel une étiquette de "Monsieur Propre". L'inspecteur principal n'a pas ri. Et il a rapidement riposté par une espèce de blague puissance 10 qui n'a pas vraiment fait rire Vincent, le jeune inspecteur. Ni ses supérieurs d'ailleurs.



Michel a demandé à des collègues de ramener Vincent à l'Hôtel de Police de Charleroi, dans la grande et rutilante tour. Le captif, croyant avoir droit à un "gentil bizutage", indique SudPresse, s'est laissé faire. Mais il s'est retrouvé menotté à un siège, en boxer, après que ses vêtements de policier ont été découpés avec une paire de ciseaux. Vincent aurait mal digéré d'être ridiculisé de la sorte.



La hiérarchie a été avisée des faits. Et pour cause, la scène avait été filmée. Michel a été suspendu.