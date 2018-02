Robert a disparu à Châtelet: l'avez-vous vu?

A la requête du Parquet de Charleroi, la police nous demande de diffuser l’avis suivant.

Le jeudi 24 février 2018 dans l’avant-midi, Robert Cavier, un homme âgé de 80 ans, a quitté son domicile situé rue du Pachis Wiaux à Châtelet. Depuis, il ne s’est plus manifesté.

Il se déplace à bord d’une Citroën C2 rouge immatriculée 1-EKR-522.

Robert Cavier mesure 1m75 et est de corpulence mince. Il a les cheveux blancs peignés en arrière et le front dégarni. Il a des yeux bleus et il porte des lunettes noires.

Robert est toujours bien habillé et soigné.

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.