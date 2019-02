Rodrick, 20 ans, a été retrouvé mort près de la discothèque où il avait été vu pour la dernière fois à Tournai

Rodrick Maurel, porté disparu dans la nuit de vendredi à samedi, a été retrouvé mort ce matin, non loin de la discothèque le "Come Back" à Tournai, rapportent nos confrères de l'Avenir et de Sudpresse. C'est sur le parking de l'établissement qu'il avait été vu pour la dernière fois, à 03h30 du matin. Un avis de recherche avait été émis pour retrouver le jeune homme de 20 ans, originaire d'Ostiches (dans l'entité d'Ath).

Selon Sudpresse, il ne s'agirait pas d'un suicide. Une enquête a été ouverte pour déterminer les cause du décès.