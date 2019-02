Rouée de coups par son mari, une Tournaisienne trouve refuge chez un voisin: son compagnon la poursuit avec un couteau

Un Tournaisien a été placé vendredi sous mandat d'arrêt à Tournai pour une tentative de meurtre. Lors d'une rixe avec sa compagne, il a menacé un voisin avec un couteau. L'agresseur, âgé d'une trentaine d'années, comparaîtra mardi devant la chambre du conseil de Tournai.

Une violente dispute a éclaté entre un homme et sa compagne jeudi soir dans le quartier de la gare à Tournai. Rouée de coups, la femme s'est réfugiée chez un voisin. Sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants, son compagnon s'en est alors pris à ce voisin, tentant de lui porter plusieurs coups de couteau, notamment au niveau de la gorge. Les victimes ont ensuite pris la fuite et ont trouvé refuge chez un second voisin, où l'agresseur les a à nouveau poursuivi. Ce dernier a finalement été maîtrisé par les forces de l'ordre.



Entendu vendredi par la juge d'instruction de Tournai, l'individu a été placé sous mandat d'arrêt pour tentative de meurtre à l'encontre de son voisin et pour coups et blessures volontaires dans le cadre familial. Les voisins du couple n'ont pas été blessés.



Incarcéré, l'individu comparaîtra mardi devant la chambre du conseil de Tournai, qui devra infirmer ou confirmer pour un mois son mandat d'arrêt.