Rumes: un garage à motos détruit par le feu

Un incendie s'est déclaré la nuit de vendredi à samedi dans un garage de l'entité de Rumes, près de Tournai. Le bâtiment et son contenu ont été totalement détruits. Les pompiers ont dû évacuer des fûts d'essence. On ne déplore aucun blessé.



Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés samedi, à 00h20 du matin, qu'un incendie s'était déclaré dans un garage implanté au n°18C de la rue des Combattants à La Glanerie, dans l'entité de Rumes.

Venant des casernes de Tournai et d'Antoing, deux autopompes, un camion-citerne, un camion-échelle et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur place. "Contrairement aux premières informations reçues, ce garage ne collait pas à l'habitation. A notre arrivée, le bâtiment était déjà entièrement embrasé", expliquait samedi matin le capitaine Grégory Petit qui a dirigé l'intervention. Ce garage, qui servait d'atelier, abritait deux motos et un quad mais aussi quatre fûts de 50 litres d'essence de compétition. "Deux des fûts, qui étaient complets, étaient déformés sous l'action de la chaleur. Afin d'éviter toute explosion, ces fûts ont été sortis du garage, puis refroidis à l'aide d'un tapis de mousse de classe B, un produit utilisé pour les liquides", précise l'officier.

Certaines parties du sol étant aussi imbibées par des hydrocarbures, de la mousse a été projetée afin d'éteindre l'incendie. Ce garage-atelier a été totalement détruit ainsi que deux motos, un quad et un stock de pneus. Les causes de cet incendie, qui n'a pas fait de blessé, sont actuellement inconnues. Les pompiers sont restés sur place jusqu'à 02h00 du matin.