Sa femme se rend sur son lieu de travail pour "faire une crise de jalousie": il l'assène de coups devant les clients de sa pizzeria à Charleroi

Le tribunal correctionnel de Charleroi a accordé une suspension probatoire d'une durée de 2 ans à Salvatore M. Le prévenu était poursuivi pour trois scènes de coups et blessures sur son ex-femme, avec laquelle il est actuellement en instance de divorce. Entre 2016 et 2017, le prévenu reconnaissait avoir porté des coups sur sa femme à leur domicile mais également dans son restaurant, où il exerce comme pizzaiolo.



Le 25 mai 2016, Salvatore M. avait frappé sa femme devant les clients de sa pizzeria de Montignies-sur-Sambre (Charleroi). Il se trouvait en état d'ébriété et affirmait que sa femme était venue sur son lieu de travail parce qu'elle faisait une crise de jalousie. Un an plus tard, le 25 août 2017, l'homme avait, de nouveau, asséné des coups à sa femme, persuadé qu'elle le trompait.

La dernière scène violente s'est déroulée dans la nuit du 10 au 11 septembre 2017. Rentré du restaurant, il avait frappé sa femme alors qu'elle dormait. L'un des enfants du couple était même intervenu pour mettre fin aux coups. Le parquet avait souligné, lors de son réquisitoire, que le prévenu présentait des problèmes d'alcool et de violence. Il avait requis quinze mois de prison à son encontre. Pour lutter contre toute forme de violence, Salvatore M. devra suivre une formation pour gérer ses excès de colère.