Saint-Ghislain: ivre, une conductrice tente d'échapper à la police en rampant sur le sol

Vendredi vers 18h à Saint-Ghislain, des policiers ont voulu procéder au contrôle d’un véhicule qui malgré le feu bleu et la sirène a refusé d’obtempérer, nous rapporte la police boraine. Au contraire le conducteur a accéléré pour se soustraire au contrôle avant de garer son véhicule 300 mètres plus loin et de tenter de s’enfuir, discrètement, en rampant sur le sol, a décrit la police locale. "La conductrice, très récalcitrante a dû être menottée, arrêtée de façon administrative, soumise à un test d’alcoolémie qui s’est avéré positif puis ramenée en nos locaux afin d’être placée en cellule de dégrisement", a terminé la police.