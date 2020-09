Des travaux débutent à la sortie d'autoroute à Tertre: voici comment la sortie 25 va enfin être sécurisée

Un chantier d'aménagement d'un giratoire (rond-point) au croisement de la bretelle de sortie n°25 Tertre de l'autoroute E42/E19-A7 vers la France avec la N547 commencera le 21 septembre, indique jeudi la Sofico, la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures. L'objectif est d'améliorer la sécurité des usagers en cet endroit accidentogène et d'atténuer le phénomène de remontées de files à cet endroit aux heures de pointe, notamment dû à la proximité de plusieurs écoles de Saint-Ghislain.

Le chantier sera divisé en deux phases afin de réduire au maximum l'impact sur le trafic. Celle programmée entre le 21 septembre et le printemps 2021 se concentrera sur la réalisation d'un demi-giratoire ainsi que sur l'aménagement d'une bretelle de sortie du giratoire vers la France. La circulation sur la N547 en direction de Saint-Ghislain sera maintenue sur une voie avec une vitesse limitée à 50 km/h. Les usagers circulant sur l'E42-E19 vers la France pourront toujours emprunter la bretelle de sortie 25 Tertre mais devront toutefois effectuer un demi-tour au rond-point de Tertre pour reprendre la N547 en direction de Saint-Ghislain. La circulation sur N547 vers Tertre sera, quant à elle, totalement interdite à hauteur du chantier. Les usagers pourront gagner l'autoroute par l'accès n°25 pour poursuivre sur l'E42 en direction de Tournai, emprunter la bretelle de sortie n°26 Hautrage et se diriger vers Tertre via la N552.

La seconde phase des travaux est programmée au printemps 2021 pour une durée d'environ deux semaines. Elle consistera à aménager la deuxième partie du giratoire et touchera le sens de circulation de Tertre vers Saint-Ghislain. La Sofico a précisé que les conditions de circulation seront communiquées ultérieurement. La fin du chantier est prévue pour le printemps 2021, si les conditions météorologiques sont favorables. Ces travaux, financés par la Sofico, représentent un budget d'environ 950.000 euros HTVA.