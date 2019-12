Sandra et Stephen ont disparu depuis plusieurs jours à Huy: les avez-vous vus?

Inquiétude grandissante pour les famille de Sandra Paermentier, un femme âgée de 40 ans, et Stephen Clement, un homme âgé de 27 ans. Le samedi 7 décembre entre 22h00 et 23h00, il y a eu un dernier contact avec Sandra Paermentier et Stephen Clement.

A ce moment, ils se trouvaient entre Huy et Andenne. Depuis, ils ne se sont plus manifestés. Ils se déplacent à bord d’une VW Bora bleue, immatriculée 1-HBX-529.