Sans masque, des jeunes font la fête dans un train: ces images circulent sur les réseaux sociaux

Des jeunes qui chantent, dansent sur les banquettes, crient, sans masque dans un train. Ces images ont été largement partagées sur les réseaux sociaux ces dernières heures. Elles auraient été prises en gare de Louvain-La-Neuve. Cette information reste cependant à vérifier. On distingue clairement un train de la Sncb. La société de chemin de fer cherche pour l’instant à identifier plus précisément les circonstances des faits. La Sncb condamne ce comportement qu’elle juge irresponsable et problématique.