Sans piscine depuis 16 ans, l'école communale de Thuin reprend les cours de natation:"J'adore ça"

Les écoles peinent souvent à trouver une piscine pour permettre aux élèves d'apprendre à nager. A Thuin, les élèves des écoles communales peuvent enfin retourner à la piscine après 16 ans d'absence.

Marie Piroux, directrice des deux écoles communales en a fait sa priorité pour cette rentrée 2021: "Disons qu'on s'est rendu compte aussi qu'au niveau sécurité ça faisait partie des choses à apprendre aux enfants".

La reprise des cours de natation n'a pas été simple à organiser, comme le confie l'échevine de l'enseignement, Karine Cosyns: "C'est hyper compliqué parce qu'en fait il y a de moins en moins de piscines publiques. Lobbes n'existe plus, Marchienne-au-Pont, Marchienne non plus. Anderlues n'a pas pu rouvrir donc c'est un véritable challenge."

Un partenariat a été conclu avec une piscine privée fraîchement rénovée dans une commune voisine. Cette structure croule sous les demandes.

Nathanaël Van Temsche, gestionnaire de l'aquacenter de Nalinnes et Lobbes: "Il manque plus ou moins 60 bassins dans la région wallonne et bruxelloise. Nous on essaie de proposer à un maximum d'écoles de venir dans nos installations. On les accueille comme on peut."

Tino, un enfant de 8 ans, est ravi d'être là: "J'adore ça. c'est raiment génial", confie-t-il à la caméra.

560 enfants fréquentent les neuf écoles communales. Pour que tous puissent bénéficier de ces cours ils auront droit à dix séances d'une demi-heure cette année.