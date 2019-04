Le corps sans vie d'un homme roué de coups retrouvé dans un appartement à Mons: le suspect placé sous mandat d'arrêt

Une scène de crime très violente a été découverte jeudi à Mons. Le corps sans vie d'un homme a été retrouvé dans un appartement du centre-ville. Il pourrait s'agir d'un règlement de compte. Un suspect a été interpellé.

Vers 9 heures ce jeudi, un corps sans vie roué de coups a été retrouvé dans un appartement à Mons, près d'un vaste chantier. Il s'agit du corps de Patrick Candaten, 41 ans. Très vite, l'ensemble du quartier a été bouclé et contrôlé par la police. "Quand moi je suis sortie, j'ai vu la police dans la ruelle, la route barrée et deux policiers plus haut. Ils étaient en train d'analyser la scène de crime", raconte une riveraine.

A l'intérieur de l'appartement, la police a découvert de nombreuses bouteilles d'alcool mais aussi des traces évoquant une bagarre importante. Des coups très violents auraient été portés. "Une autopsie a été réalisée en fin d'après-midi et il en résulte que le décès serait lié à de nombreux coups d'une extrême violence qui aurait été portés principalement au niveau de la tête et de l'abdomen de la victime", explique Julie Baiwy, magistrate de presse au parquet de Mons. Ces coups auraient donc causé la mort de cet homme.

Rapidement, la police a fait le lien avec un suspect potentiel. Il s'agit d'un homme de 29 ans. L'une des pistes envisagées est un règlement de compte sur fond d'argent. "On a interpellé un suspect potentiel qui a été privé de liberté. D'après les premières indications, il semblerait qu'il s'agisse d'un litige d'argent mais l'enquête permettra de déterminer le mobile avec plus de précisions", indique Julie Baiwy.

Le suspect a été placé sous mandat d'arrêt cet après-midi. Il reconnaît avoir porté les coups, mais nie toute volonté de donner la mort.