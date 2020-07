Scène rocambolesque à Marcinelle: en plein délire il tente de sauter par la fenêtre mais les policiers le rattrapent in extremis

Ce lundi vers 11h15, plusieurs riverains de la rue Charles Ernest à Marcinelle font appel à la police de Charleroi. Ils signalent la présence d'un homme complètement délirant qui hurle et lance des meubles et divers objets dans la rue depuis le toit de son immeuble. Immédiatement, la police locale secondée par le PSO (Peloton de Sécurisation et de l’Ordre public) descendent sur place et constatent la situation.

Vu l’état délirant de la personne qui se trouve sur son toit et sa possible dangerosité, appel est fait au GSA (l'unité d'Appui Spécial) qui reprend les rênes de l'intervention.

La négociation est difficile mais finalement l'homme accepte que les agents du Groupe de Sécurisation et d'Appui entrent dans son appartement. C'est alors que pour une raison inconnue, il délire à nouveau, remonte sur le toit et tente de sauter dans le vide par une fenêtre. Les policiers du GSA ont pu rattraper in extremis l'individu par les pieds.

Les agents l'ont ensuite ramené à l'intérieur où il a été maîtrisé. L'homme qui se trouvait dans un état second à été conduit à l'hôpital.