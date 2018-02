Sébastien surpris par de gros bouchons à La Louvière ce matin: voici ce qu'il s'est passé

Ce lundi matin, alors qu'il prenait la route vers 7h30 à La Louvière, Sébastien a été surpris par des embouteillages dans l'avenue de la Wallonie. Les perturbations se situaient à côté de l'entrée de l'autoroute A501. "L'accès est encore bloqué, c'est la deuxième fois! Il y a de nouveau une série de camions, que se passe-t-il?!", nous a-t-il demandé via notre bouton orange Alertez-nous.



Nous avons appelé la police de La Louvière. La porte-parole nous a indiqué que la société NLMK rencontrait des problèmes techniques qui provoquaient une accumulation de camions à l'entrée de l'usine. "Ils doivent passer par l'intérieur du site, mais ils se retrouvent bloqués. La file grandit au fur et à mesure et des poids-lourds se retrouvent sur la chaussée. Des policiers ont été envoyés pour faire la circulation et tenter d'améliorer la situation", indique la porte-parole.



La responsable communication de NLMK n'était pas disponible pour le moment pour préciser quel était le problème et quand il serait résolu.