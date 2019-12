Seneffe: grève au finish chez Dow Silicones

Les travailleurs de Dow Silicones (ex-Dow Corning) à Seneffe ont arrêté le travail mardi soir. En cause, l'annonce de cinq licenciements par la direction. Le Setca juge les licenciements arbitraires, indique-t-il mercredi.

La direction de Dow Silicones Belgium, entreprise spécialisée dans la fabrication de matières plastiques de base, a annoncé mardi lors d'une assemblée extraordinaire du personnel, tous départements confondus, son intention de licencier cinq travailleurs. Selon le Setca, ces licenciements sont arbitraires. Un sixième travailleur serait en "sursis".

"Il s'agit là d'un licenciement arbitraire dans la mesure où les délégations syndicales en place ont été mises devant le fait accompli", a déploré Philippe Bertleff du Setca-Centre. "Les lettres recommandées ont déjà été envoyées aux travailleurs concernés et leurs badges ont été désactivés. Ces travailleurs n'ont pas reçu d'avertissement et ils se demandent ce qui leur arrive. Il n'y a eu aucune concertation." Le syndicat estime la procédure de licenciement "expéditive". "Nous soupçonnons que cette procédure soit lancée expressément avant que ne débute la période de protection des candidats aux élections sociales de 2020, vers la mi-janvier", ajoute-t-il.

Les travailleurs de Dow Silicones ont arrêté le travail dès mardi soir et un préavis de grève a été déposé mercredi. "Les membres du personnel annoncent qu'ils iront jusqu'au finish. Ils veulent la réintégration pure et simple de leurs collègues. Nous demandons d'ores et déjà un bureau de conciliation", poursuit le Setca. Dow Silicones compte actuellement quelque 450 travailleurs.