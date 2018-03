Si vous prenez l'E42 entre la Louvière et Mons, attention aux déviations

Début des travaux de grande ampleur sur l'autoroute E42, à hauteur de La Louvière, ce samedi. Un chantier sur plus de trois kilomètres, pour pouvoir rénover le revêtement. L'autoroute sera complètement fermée à la circulation pendant neuf jours en direction de Mons. Des déviations ont déjà été mises en place.

Les dernières voitures ont pu emprunter le tronçon ce matin. La portion d'autoroute qui va de Bois-d'Haine à la jonction avec l'E19, trois kilomètres plus loin, a ensuite été fermée vers midi, une fois les déviations mises en place. Car la chaussée n'est plus en état.

"Dans un premier temps, on va démolir le revêtement, détaille Laurence Zanchetta, porte-parole du Service public de Wallonie au micro RTL Info de Justine Roldan Perez, on va travailler en profondeur, là où la chaussée s'est affaissée, puis on va remettre des couches d'asphaltes."

Deux déviations ont été mises en place.

Depuis Charleroi vers Mons

Les automobilistes devront emprunter la sortie 2 vers Bois-d'Haine, remonter l'A501 jusqu'au rond-point Mignault et rejoindre l'E19 direction Mons.





Depuis Mons vers Charleroi

Les automobilistes devront rester sur l'E19 jusqu'à l'échangeur de Feluy, faire demi-tour comme pour repartir vers Mons et sortir à Ecaussinnes pour rejoindre l'A501 jusqu'à la jonction avec l'E42.





Même si les routes wallonnes sont moins fréquentées pendant les vacances, il fait s'attendre à des files et à des automobilistes qui se perdent dans les déviations.

"C'est assez exceptionnel de fermer un tronçon d'autoroute, on prévoit quelques embarras mais on espère que les déviations que nous avons mises en place vont produire leur effet et que ces embarras ne seront pas trop importants. C'est toujours très difficile de le prévoir précisément", ajoute Laurence Zanchetta.

Pour limiter la durée du chantier, les équipes travailleront en continu pendant les neuf jours, aussi bien de jour que de nuit, ainsi que le week-end. L'E42 devrait rouvrir dans la nuit du 8 au 9 avril.