Situation très compliquée à Ham-sur-Heure et Jamioulx: "Je n'ai plus rien, plus d'électricité, plus de téléphone, rien", déplore Yolande

L'Eau d'heure a débordé hier soir à Ham-sur-Heure et Jamioulx. La situation y est toujours critique.

Réveil difficile dans le centre d'Ham-sur-heure. Cassandra est venue nettoyer la maison de sa grand-mère, complètement inondée hier soir.

"C'est vrai qu'ici au matin quand je suis venue avec mon frère, quand on a vu les dégâts, l'eau qui était rentrée. La cave est rempli jusqu'au dessus. Les meubles, il faudra les changer le tapis que ma mami adorait autant, il faudra le changer aussi, donc c'est pas facile du tout", raconte-t-elle.

Il faut maintenant évacuer l'eau et nettoyer. Les dégâts sont importants. "C'est très compliqué, contre la nature, on ne sait rien faire", constate un homme. "On n'a pu que constater le niveau qui montait jusqu'à ce que ça déborde des caves. On a eu l'eau qui rentrait jusqu'au plafond des caves, à peu près vingt centimètres dans le restaurant", témoigne un voisin.

En cause, la rivière l'Eau d'Heure qui est sortie de son lit hier fin de journée. Certains quartiers ont dû être rapidement évacués. "On a dû faire venir des zodiacs, des barques, parce que les véhicule ne passaient pas. Donc on a on a placé des bacs. On a évacué les gens qui allaient vraiment être inondés ou ça devenait invivable", explique le bourgmestre Olivier Leclercq.

Des habitations sont encore inaccessibles. Ham-sur-heure; mais aussi à Jamioulx. Une situation éprouvante pour Yolande.

"Je n'ai plus rien, plus d'électricité, plus de téléphone, rien. J'ai un peu d'électricité maintenant à l'étage. Mais il y a beaucoup de choses que je n'ai plus. Tout était dans la cave, je n'ose pas aller voir", témoigne-t-elle.

Céline, elle, est venue observer les dégâts. Sa voiture est tombée en panne ici, hier après midi. "Des gens ont aidés à sortir les enfants de la voiture et de là, des gens bien gentils aussi, ont poussé mon véhicule. Seulement, le temps que les dépanneuses viennent, l'eau a monté de nouveau et ma voiture s'est retrouvée sous l'eau", raconte-t-elle. Tous attendent maintenant que le niveau de l'eau diminue enfin.