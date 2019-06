La police repère son véhicule à l'abandon: "C'est tout juste s'il n'y a pas de l'herbe qui pousse à l'intérieur"

Des spécialistes de la sécurité routière contrôlent une voiture stationnée qui n'est pas en ordre. Extrait du magazine Enquête, ce soir à 19h45.

Patrouille dans le Hainaut en compagnie de deux spécialistes de la sécurité routière. Une voiture mal immatriculée est repérée. En mauvais état, le véhicule est en vente.

"Elle ne roule plus. La boîte de vitesse a cassé, explique le propriétaire. Je vais essayer d'avoir quelqu'un pour la faire partir. Parce que moi je ne sais plus."



"Je vais vous aider parce que moi je vais l'enlever", lui annonce l'inspecteur. "Si tout le monde fait comme vous. Si tout le monde a une deuxième voiture qu'on laisse là à l'abandon sans plaque sans assurance", poursuit-il. "Votre véhicule va partir. Je vous le dis. On ne peut pas le laisser là."

"Cela fait trois semaines qu'elle est là", lui apprend le propriétaire. "Ah, on le voit. À l'intérieur, c'est tout juste s'il n'y a pas de l'herbe qui pousse", remarque l'inspecteur.





