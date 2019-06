Sous 30°C, de nombreux Belges profitent du soleil au domaine de Mariemont: "On n'est pas habitué à cette chaleur"

Le soleil et la chaleur sont au rendez-vous ce week-end. L'occasion de découvrir les magnifiques parcs et jardins wallons tels que le domaine de Mariemont. Un reportage d'Aurélie Henneton et Gaetan Zanchetta.

Sous cette chaleur, les lignes de Hêtres deviennent un refuge pour perdre quelques degrés. "Ca évite les coups de soleil. On peut courir sans être au chaud donc ca fait du bien et l'air est un peu plus pur quand même", a confié une joggeuse.



Les mamans profitent de la fraîcheur matinale. Le bain de soleil se fait avec prudence pour les enfants. "Il faut bien les hydrater, mettre un chapeau et de la crème solaire", a expliqué une mère de famille. "C'est le top parce qu'avec cette chaleur... On n'est pas habitué", a-t-elle ajouté.



"Comme a n'a jamais de soleil, on ne fait pas attention. On n'a pas la crème adéquate au moment où il faut", a précisé une autre femme.