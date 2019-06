Spectaculaire accident à Chimay: deux personnes blessées ensevelies sous une cargaison de bois

Mardi soir, un accident spectaculaire entre un camion et une camionnette s’est produit dans la rue des sapinières à Rièzes (Chimay). L’état de la camionnette parle de lui-même.



Photo: ©Banjamin Martinet

Peu après 19h, un camion chargé de grume de bois de la firme ‘Torlet & fils’ qui circulait en direction de Chimay, s’est retourné dans un des virages sinueux de la N589. Dans sa lancé, son chargement s’est écrasé sur une camionnette qui roulait vers la frontière française. Le choc a été d'une extrême violence, le couple de quinquagénaire originaire de Couvin s’est retrouvé coincé dans un amas de tôles et enseveli par les résineux. Il aura fallu plus d’une bonne heure aux secouristes de la zone Hainaut-Est pour venir en aide aux victimes. Un véritable petit miracle: ils sont blessés mais en vie et leurs jours ne sont pas considérés en danger. Ils ont été pris en charge et transférés vers l’hôpital de Chimay et Charleroi.

Le couple qui venait d’acheter 20 poules rentrait à son domicile. Après s’être occupé des victimes, les pompiers ont continué le sauvetage des animaux. Seize poules seront sauvées par les secouristes.



Photo: ©Benjamin Martinet

La chaussée a été fermée à la circulation durant plusieurs heures à la circulation.