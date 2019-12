Le stage de foot en salle des enfants est "FOUTU" au Classico Mons: des vandales ont répandu du pétrole sur les 4 terrains pendant la nuit

Une grande tristesse a envahi ce matin les enfants et responsables du stage de foot en salle qui se déroulait cette semaine au Classico Mons à Jemappes. Les terrains avaient été dégradés pendant la nuit et étaient impraticables. Conséquence: les enfants ont été contraints de rentrer chez eux. "Ils sont dépités et tristes. Comment peut-on faire ça à des enfants la veille de Noël pfff", déplorait la maman d'un petit garçon via notre bouton orange Alertez-nous. Lorsque nous avons téléphoné à l'un des responsables du Classico Mons, celui-ci attendait l'arrivée des policiers. "Ils ont défoncé les portes de secours avant de déverser du pétrole sur les quatre terrains de foot synthétiques. Tout est foutu: les terrains, le stage, tout", soupirait notre interlocuteur écoeuré par cet acte de vandalisme.