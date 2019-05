Succès au premier festival de la "coupe mulet" à Boussu: "Je ne suis pas comme les autres, je l'assume d'être un beauf' "

Une fois n'est pas coutume, on va parler coiffure: la "coupe mulet". Autrement dit, court sur les côtés et le devant et long sur la nuque. Un style qui a eu son petit succès par le passé grâce à des gens comme David Bowie, Andre Agassi, George Clooney, Jean-Claude Van Damme ou encore Brad Pitt. La coupe a été remis à l'honneur ce samedi à Boussu dans le Hainaut avec ce premier festival européen.

Le premier festival de la "coupe mulet", coiffure populaire notamment dans les années 90, s'est déroulé samedi à Boussu. L'événement, atypique, a récolté un succès populaire, selon les organisateurs. Samedi, à Boussu, il était possible pour les nombreux participants de faire un bond en arrière dans le temps en matière de coupe de cheveux et d'adopter la fameuse coiffure.

En tong et chaussette, c’est sa première coupe mulet. Thibaut est Français et il a 26 ans. En 10 minutes, bienvenue dans les années 80 qu’il n’a pas connues: "Ce n'est pas esthétique. C'est plus pour montrer un état d'esprit. Franck Thielmanns, coiffeur présent au festival, témoigne, au micro du RTLinfo 19 heures: "Le mulet, c'est plus une façon de dire que je suis pour la liberté, un peu comme la mode hippie. C'est vraiment se dire 'je ne suis pas comme les autres, je l'assume d'être un beauf' "

Une deuxième édition annoncée

"Un acte, un choix-personnel, qui montre qu'on est libre", indiquait un des organisateurs, soulignant que "le but n'est pas de moquer mais d'être soi-même." Oreilles bien dégagées, cheveux courts sur le haut et longs derrière, voilà les grandes lignes de la coupe de cheveux qui caractérise la "coupe mulet". Le projet du premier "Festival européen de la coupe mulet" a obtenu un écho dans plusieurs pays et plusieurs milliers d'internautes ont marqué leur intérêt sur la page Facebook de l'événement. Le premier festival de la "coupe mulet" en appelle un autre, selon les organisateurs.