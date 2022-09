Sur le marché de Quaregnon, la victoire de Meloni est sur toutes les lèvres...

Malgré un crachin bien belge, le marché de Quaregnon est un des points de rassemblement de la communauté italienne. Giovanna est fille de mineur. Elle a voté et a son avis sur la question Meloni: "Quand on dit dangereux, ce n'est pas le temps de Mussolini. Moi, je ne pense pas qu'elle va durer. Ce n'est pas la première fois, après un an, ils tombent..."

Pour Pasqual, ce sera un statu quo. "C'est une femme... Peut-être que cela va changer, mais pas grand-chose. Ce sont tous des crapules", conclut-il.

La nationalité étrangère la plus présente à Quaregnon, c'est la nationalité italienne. Parmi les 1656 Italiens, Leopoldo est heureux des résultats: "Vous vous rendez compte que l'Italie, auparavant, elle était la quatrième puissance mondiale, mais, maintenant elle est nulle part à cause de ces quelques délinquants qui dirigent l'Italie d'aujourd'hui..."

Mais ils sont nombreux à être déçus et inquiets.

"C'est une catastrophe. Elle fait partie des cercles de Berlusconi...", regrette un homme.

"Ce n'est pas bon pour tout le monde, ni l'Europe. Cela me fait mal quand même", déplore une femme.

Antonino, le marchand n'a pas voté. Il est désabusé depuis longtemps. Les préoccupations sont ailleurs. "Les gens ne s'en préoccupent pas de ces élections. Ils ont plus de tracas de l'argent..."

La crise reste un défi commun pour les deux pays.