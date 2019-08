Suspicions de détournement: une comptable du Port Autonome à La Louvière licenciée

Une comptable du Port Autonome du Centre et de l'Ouest (PACO) à La Louvière a été licenciée pour faute grave dans un dossier de suspicions de détournement. Le cabinet du ministre de tutelle, Carlo Di Antonio, a confirmé une information de la DH.



La comptable, également trésorière du PACO, selon le cabinet de Carlo Di Antonio, a été licenciée sur le champ pour faute grave dans un dossier de suspicions de détournement. Selon l'équipe du ministre, un courrier de la Cour de Comptes arrivé mercredi au cabinet ainsi qu'au siège du PACO à La Louvière a fait état de suspicions de fraude financière au sein du PACO. "Le ministre a donné injonction de réunir le CA du PACO, de protéger les documents relatifs au dossier, d'écarter l'agent concerné et de déposer plainte auprès des autorités judiciaires", a indiqué à Belga le porte-parole de Carlo Di Antonio.



L'agent a été licenciée pour faute grave par les instances du PACO. Le préjudice, mis à jour dans l'audit des comptes de 2017 et de 2018 du PACO, porterait sur une somme de 30.000 euros.



"Le ministre souhaite mettre le point à l'ordre du jour du Gouvernement wallon de jeudi pour tenir ses collègues informés du dossier", a-t-on encore indiqué au cabinet de Carlo Di Antonio.



Contactée par l'agence Belga, la directrice du PACO n'a fait aucun commentaire sur le dossier. Le Port autonome du Centre et de l'Ouest (PACO) est une société économique mixte dotée de la personnalité juridique et qui est classée dans la catégorie B des organismes d'intérêt public. Le PACO assure les gestions technique et commerciale s'étendant le long des voies navigables du Centre et de l'Ouest de la Province du Hainaut.