Templeuve: la friterie "Chez Val'" a pris feu

Un incendie s'est déclaré mercredi en début de soirée dans une friterie de Templeuve, dans la région de Tournai. Les dégâts sont importants. Les occupants devront être relogés, a-t-on appris auprès des services de secours. Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés mercredi, peu avant 18h10, qu'un incendie s'était déclaré dans la friterie 'Chez Val', implantée le long de la rue de Tournai, face au château de Templeuve (Tournai). Venant des casernes de Tournai et de Mouscron, deux camions-échelles, deux autopompes et un camion-citerne ont été dépêchés sur place. Une ambulance a également été envoyée sur les lieux. A l'arrivée des pompiers, le rez-de-chaussée du bâtiment était en feu. Malgré les moyens déployés, le commerce a subi de très importants dégâts. L'incendie a également légèrement touché l'appartement qui se situait à l'étage du bâtiment. Légèrement intoxiquée, une personne a été prise en charge par les ambulanciers. Le bâtiment n'étant plus habitable, les occupants devront être relogés. A 20h30, les pompiers étaient toujours sur place. On ignore pour l'instant les causes de cet incendie.